Tardelli: “L’Inter è superiore alla Juve. Per me era meglio un calcio senza Var”

Il giorno dopo Inter-Juve, l'ex giocatore commenta la gara e critica il Var

Il giorno dopo Inter-Juve , ai microfoni de LaPresse, Marco Tardelli commenta la gara e la decisione del Var di richiamare Mariani per il contatto Alex Sandro-Dumfries. "L'Inter è superiore alla Juventus. Bisognerebbe stare alla Var e capire come funziona. Se fosse una Var più uniforme sarebbe meglio. Non la ritengo necessaria perché non aiuta a far crescere gli arbitri e crea dubbi. Come c'erano prima i dubbi ci sono anche adesso, non è cambiato niente. In qualche caso può essere utile".

"Non è stata una bella partita. La squadra nerazzurra è superiore alla Juventus. Ha un gioco che non riesce ad esprimere ancora come vuole Inzaghi. La Juve invece sta giocando molto in difesa, l'unica zona dove sono compatti e convinti di quello che fanno. Per me era meglio un calcio senza Var. Io vorrei un calciatore nella Var per capire l'entità del fallo. Il calcio è un gioco di contatto, se non si può fare un fallo che senso ha. Mi sembra una cosa strana e non mi piace".