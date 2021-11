Tardelli: “Ha senso spostare Serie A a marzo per l’Italia. Già dimenticato che Mancini…”

L'ex giocatore sostiene, come altri, che sia necessario per il CT avere a disposizione qualche giorno in più per lavorare sui play-off

Eva A. Provenzano

L'Italia ha bisogno dell'aiuto dei club. Mancini e i suoi devono provare il tutto per tutto a marzo per qualificarsi ai Mondiali in Qatar2022. Per questo si proverà a spostare la giornata del 20 marzo (il 24 o il 25 si giocherebbe la prima partita). Ne ha parlato anche Tardelli a La Gazzetta dello Sport: «Ha senso spostare quella giornata. Perché Mancini ha bisogno di stare con la squadra e noi dobbiamo fare il possibile per lui. Sono giorni non facili, è un momento particolare, la qualificazione al Mondiale farebbe un gran bene a tutto il sistema calcio. Qualche sacrificio va messo in conto».

«Tre giorni non cambiano la vita ma servono. Mancini deve riprendere in mano la situazione dopo 4 mesi. E poi adesso calma con Mancini. Sembra che ci siamo dimenticati improvvisamente quello che ha fatto. Quando aveva tutti a disposizione ha giocato grandi partite, ha vinto l’Europeo, non ha sbagliato una mossa. È normale che sia successo quello che è successo. Io ne so qualcosa. Dopo un grande successo c’è sempre un calo fisico e psicologico. C'è chi parla di Mondiali ogni due anni? Follia pura, non si farà mai», ha anche detto l'ex giocatore.