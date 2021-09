Tardelli: “La Juve vince, ma deve migliorare se vuole stare al passo dell’Inter”

Marco Tardelli, ex centrocampista ed ex allenatore dell'Inter, ha detto chiaramente che questa Juventus non basta per rimontare i nerazzurri

Marco Macca

Nella sua rubrica su La Stampa, Marco Tardelli, ex centrocampista ed ex allenatore dell'Inter, ha detto chiaramente che questa Juventus non basta per rimontare i nerazzurri di Inzaghi, che viaggiano spediti ai vertici della classifica:

"La Juventus dopo un inizio disastroso torna a vincere. Un sospiro di sollievo da parte dei tifosi, dei calciatori e dello stesso allenatore. Lo fa però senza convincere, con una prestazione opaca, zeppa di errori e di orrori. Allegri dovrà, al più presto, porre un rimedio a questa situazione, se vuole stare al passo di formazioni come l’Inter, il Milan e il Napoli che hanno la continuità delle grandi".

(Fonte: La Stampa)