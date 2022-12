Tardelli: “Ronaldo? Atteggiamenti da star insopportabili. Deve ricordare che…”

"Abbiamo visto un Ronaldo più votato alla ricerca di record personali che alla voglia di mettersi a disposizione dei compagni, come loro hanno fatto con lui in altri periodi. Poco amato dal popolo portoghese per questi suoi atteggiamenti da star ormai diventati insopportabili. Questo è il momento - prosegue Tardelli - in cui deve dimostrare il proprio attaccamento verso i compagni e la maglia della sua nazionale. Un grande campione del suo peso della sua esperienza può e deve incoraggiare e consigliare i suoi, lasciandogli generosamente quel palcoscenico che per molti anni lui ha calcato con merito per la sua grande professionalità e le sue immense qualità. Ma deve ricordare, proprio oggi, che al suo fianco ci sono sempre stati i compagni".