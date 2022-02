Tardelli: “Scudetto? Inter sempre favorita, ma il derby ha ridato fiato al torneo”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter è sempre la favorita. Anche nel derby non ha giocato affatto male, non mi sembra in calo"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Allegri parla di quarto posto. D’accordo, è quanto gli serve per arrivare in Champions. Si può pensare più in grande? Certo, se si fermano le altre. Intanto l’Inter perdendo il derby ha restituito fiato al torneo. E sabato va a Napoli. La Juventus può fare tutto, ma ci sono tre squadre da superare, non una. Peraltro ad Allegri è riuscita una rimonta simile, una volta. Però non c’erano avversarie così strutturate. L’Inter è sempre la favorita. Anche nel derby non ha giocato affatto male, non mi sembra in calo. Penso siano risultate decisive le mosse degli allenatori».