Tardelli: “L’Inter non perderà lo scudetto. Barella un tesoro. Eriksen fondamentale”

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli, ex allenatore anche dell'Inter, ha fatto il punto sulla lotta scudetto, convinto che solo i nerazzurri possano perdere questa corsa al titolo. Ecco le sue dichiarazioni:

INTER FAVORITA - "Credo che di segnali la squadra di Conte ne avesse già mandati tanti in precedenza. È la grande favorita per il successo finale. Le avversarie a turno stanno incontrando delle difficoltà. Anche se, ora che è uscita dalla Champions, la Juve potrebbe giocarsela alla pari. Pur dovendo recuperare il match col Napoli, i bianconeri però hanno troppi punti di ritardo. Questo campionato può perderlo soltanto l'Inter. Ma non lo farà".

BARELLA - "Nicolò ha grande temperamento, sommato alla qualità e alla corsa. Ormai ha raggiunto un livello internazionale. Un tesoro anche per la Nazionale. Poi se lui assomiglia a me oppure io a lui, non è tanto importante...".

ERIKSEN - "Per l'Inter aver ritrovato il danese è fondamentale, anche perché c'era bisogno della sua qualità. Aver passato un periodo difficile a livello societario, anche se ora certi problemi sembrano in via di soluzione, ha aiutato a scoprire un giocatore che non pensavamo potesse rendere, soprattutto in quella posizione. O che non aveva avuto la possibilità di dimostrare il proprio valore".