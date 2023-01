Tardelli: “Scudetto? Napoli favorito, ci sta perdere con l’Inter. Ma questa Juve…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha parlato così di Napoli-Juventus

Matteo Pifferi

"Napoli favorito per lo scudetto? Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo? Perdere contro l’Inter può capitare, ma contro la Samp l’ho visto di nuovo bene, soprattutto nel secondo tempo: hanno giocato tranquilli, come non avevano fatto a Milano. Però dire che uno scudetto è già vinto all’inizio di gennaio è un po’ presto”.

E perché la Juve può crederci, allora?

“Perché se va avanti così, otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul pezzo. Non so se basterà per lo scudetto, ma è in grande recupero”.

Fattore giocatori recuperati, o da recuperare: quanto può incidere?

"In teoria dovrebbe essere così. Ma, solo per fare un esempio, quel Lukaku che non riesce a tornare lui dimostra che non sempre è automatico. Però la qualità dovrebbe migliorare, certo".

Quanto pesa Napoli-Juve di venerdì?

"Determinante se la Juve dovesse perdere: a quel punto credo proprio che lo scudetto non potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più. E forse ci crederebbero di meno le altre".