Tardelli: “Zaniolo è un patrimonio dell’Italia, non disperdiamolo. Va aiutato”

Marco Macca

In un intervento sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli, ex centrocampista ed ex allenatore dell'Inter, ha commentato quanto sta accadendo in questi giorni a Nicolò Zaniolo:

"Un ragazzo confuso, mal consigliato scaricato da tutti, compagni, allenatore, società e poi tifosi. Sì certo, ha sbagliato e lo ha anche ammesso, e allora diamogli la possibilità di dimostrare il proprio pentimento, di capire e di imparare dai propri errori. Zaniolo è un ragazzo giovane che va aiutato e che, soprattutto in questo momento, deve sentire il calore del cosiddetto spogliatoio, ha bisogno di essere consigliato dagli anziani e aiutato dai coetanei. Ne ho visti molti negli anni di questi ragazzi perdersi, ma forse un po’ di colpa è anche nostra che li esaltiamo, ne facciamo dei simboli, dei miti con troppa superficialità e che poi li abbandoniamo al primo intoppo. Non permettiamolo, Nicolò fa parte anche della nostra Nazionale e sarebbe un danno per Mancini. È finita l’era dei giocatori simbolo".

(Fonte: La Stampa)