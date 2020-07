RIVALI / Lazio, Tare: “Campionato aperto, dobbiamo lottare con la Juve fino in fondo. È un dato di fatto che…”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo, anticipo delle 17:15 valido per la 32° giornata di Serie A: “Solo vincendo possiamo trovare la serenità e la motivazione. Abbiamo molti problemi, di cui abbiamo parlato con la squadra. C’è stata una forte autocritica, ma stasera dobbiamo ripartire. Il campionato è ancora aperto e noi siamo obbligati a dare il massimo. È un dato di fatto che quando ti mancano più di 14 giocatori per infortuni e squalifiche, dare il 100% diventa complicato. Questo non deve essere un alibi, ma uno stimolo in più. Dobbiamo assolutamente lottare con la Juve fino in fondo“.