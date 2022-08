Lazio, Tare: “Inter favorita per lo scudetto ma noi puntiamo alla Champions e…”

"Abbiamo fatto un mercato importante, abbiamo aggredito il necessario per alzare l'asticella e per creare empatia con i tifosi e questo sta accadendo, sperando di fare una grande prestazione stasera. L'Inter ritengo la squadra favorita per lo scudetto. Mercato? Abbiamo cambiato quasi 15 giocatori in un anno solare, è più che sufficiente. Avevamo parlato un anno fa di fare un cambiamento sostanziale nel giro di un anno ed è successo, dobbiamo essere concentrati per raggiungere l'obiettivo Champions che è importante e tutti dobbiamo dare qualcosa in più per raggiungerla. I nuovi arrivati devono ambientarsi, tutti devono mantenere l'asticella alta. Sono fiducioso in merito ai nuovi acquisti, Gila sarà una sorpresa. Siamo contenti e felici per i tifosi, vincere aiuta a vincere e il pubblico sarà fondamentale. Terzino? Col mercato aperto, tutto può succedere"