Non è ancora certa la presenza di Taremi- che da giugno sarà un giocatore dell'Inter - nella gara di domani sera del Porto, terzo in classifica contro la capolista Benfica. Il calciatore iraniano è reduce da un infortunio all'adduttore della coscia destra. Se lo è procurato il 12 febbraio, nella gara contro l'Arouca, una sconfitta per i Dragoesper tre a due, gara nella quale era entrato al 68esimo.