In prima pagina la limited edition delle maglie con cui i nerazzurri affronteranno il Genoa lunedì. E le parole del presidente del Napoli sul Mondiale per Club

Forse in questo momento potrebbero giocare anche loro e funzionerebbe tutto allo stesso modo. L'Inter sta dimostrando di valere la testa della classifica e il +12 sulla seconda perché sta giocando bene e anche quando cambia l'ordine dei titolari in campo, il risultato resta identico. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla dei nerazzurri e della maglia che la società, insieme allo sponsor Paramount +, hanno realizzato e messo in vendita con l'omaggio alle Tartarughe Ninja. Sarà indossata lunedì sera quando i nerazzurri affronteranno il Genoa di Gilardino. "L'Inter in maglia Ninja col Genoa. Ora Inzaghi fa giocare Raffaello e Leonardo. La limited edition dedicata alle famose tartarughe vestirà i nerazzurri lunedì", si legge in prima pagina.