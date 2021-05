Tecca (Sky): “Inzaghi, all’Inter lo aspettano lavoro e stimoli. Il primo tassello…”

Il giornalista ha parlato dell'arrivo del tecnico a Milano e si è soffermato sulle sue caratteristiche e la sua adattabilità

Intanto la rivoluzione è generale con 12 squadre su 20 in A che hanno cambiato squadra. Inzaghi si è dimostrato intelligente e capace di adattarsi alle caratteristiche della squadra che allena. In questo caso dal punto di vista tattico non serviranno stravolgimento. Non dimentichiamo che con Inzaghi, che per la Lazio fu un ripiego dopo Bielsa, è uscito dal cilindro di Tare. Ha vinto con la Lazio tre trofei e l'ha riportata in CL dopo 10 anni a testimonianza del duro lavoro, con risorse sempre limitate. Il primo punto fondamentale è la riconferma di Lukaku. Abbiamo visto cosa ha fatto con Immobile, abbiamo visto il miglior Immobile. C'è anche un feeling di ruolo tra centravanti e sa benissimo che il belga, che all'Inter è cresciuto tatticamente tanto ed è riuscito a giocare meglio spalle alla porta, è il primo tassello per una grande squadra. Di solito lui si adatta alle caratteristiche dei giocatori, bisognerà vedere in che modo si rinforzerà la squadra. Gli obiettivi sono comunque ambiziosi. Ti ha scelto la squadra campione d'Italia ed è un grande stimolo, lo aspetta una grande avventura.