Tassotti: “All’Inter toglierei Barella. San Siro? Serve nuovo stadio. Sullo scudetto…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti, bandiera del Milan, ha parlato così del prossimo derby contro l'Inter di domenica

"Chi toglierei all'Inter? Direi Barella. Per loro è un giocatore fondamentale, mi piace tantissimo. Completo, con un cuore enorme e grandi capacità tecnico-tattiche. Un ottimo elemento per l’Inter e la Nazionale. Sento dire che la classifica lascia ancora il tempo che trova, perché è presto, ma su questo concetto sono d’accordo fino a un certo punto: il distacco inizia a essere già consistente. E se il Milan vincesse, da consistente diventerebbe molto importante. In questo momento, per quello che racconta il campionato, la favorita è il Milan, ma l’Inter si presenta con lo scudetto sul petto. E l’Inter non va esclusa dalla lotta per il titolo anche se dovesse ritrovarsi a -10".