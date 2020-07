Tata Martino su Sanchez: “Meglio ora all’Inter che allo United, stiamo iniziando a vedere…”

Il Tata Martino ha speso belle parole per Alexis Sanchez in nerazzurro, lui che lo aveva allenato quando era al Barcellona: “Alexis è decisamente meglio ora rispetto a quando giocava nello United. Ancora non al livello di Barcellona, ​​quando lo allenavo, lì era ad un livello molto alto. Ha trovato un buon posto all’Inter, ha trovato spazio e ha persino giocato più della coppia composta da Lukaku e Lautaro Martínez. Stiamo iniziando a vedere la migliore versione di Sánchez”.

Parole importanti anche per Arturo Vidal: “Se potessi, avrei fatto venire Vidal a Barcellona in quel periodo. Sono decisioni molto personali. Mi chiederei se, da quando Xavi e Iniesta se ne sono andati, il DNA di Barcellona sia ancora così fedelmente rappresentato. Sono dell’idea che il club debba avere un’altra alternativa come calciatori. Oggi vedo Vidal come il cuore della squadra “.

(CDF Chile)