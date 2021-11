Tatarusanu: “Inter forte, l’ha dimostrato. Lautaro? Non ha sbagliato, ho parato io”

Le parole del portiere del Milan: "L'Inter è una squadra forte, l'hanno dimostrato: potevamo vincere ma anche loro hanno avuto occasioni. Il pareggio è giusto"

"Era un momento speciale, non è stato un rigore facile perché l'ha tirato molto bene: diciamo che l'ho parato io e non l'ha sbagliato lui. Sono contento di questa parata, ho mantenuto la squadra in gioco. L'Inter è una squadra forte, l'hanno dimostrato: potevamo vincere ma anche loro hanno avuto occasioni. Il pareggio è giusto per tutte e due". Queste le dichiarazioni rilasciate da Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, al termine del derby di Milano contro l'Inter terminato 1-1.