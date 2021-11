Tatarusanu: “Su Lautaro il rigore più bello parato. Il più forte? Handanovic”

Le parole del portiere del Milan: "Avversarie scudetto? Il Napoli, ma ci sono altre grandi squadre che possono lottare, Inter compresa"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato così del rigore parato nel derby contro l'Inter: «Ho parato tanti rigori nella mia carriera, ma quello è il più bello. Non sapevo che da 40 anni un portiere del Milan non parava un tiro dal dischetto nel derby, sono molto contento, farlo contro l’Inter aggiunge qualcosa in più. Ho studiato Lautaro come gli altri calciatori dell’Inter, potenziali rigoristi. E’ stata una bella parata».