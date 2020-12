Tavano: “L’Inter ha tutto per puntare allo Scudetto. Gomez? Confido nell’abilità…”

L’agente Diego Tavano ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb del mercato di gennaio, che prenderà il via ufficialmente il 4 gennaio e terminerà il primo febbraio alle 20: “Che mercato sarà? Ci saranno acquisti mirati, ma niente operazioni milionarie. Magari qualcuno che non sta facendo bene potrebbe essere rivalutato in altri club. Sarà il mercato delle idee“.

Un’idea per tanti potrebbe essere il Papu Gomez.

“È forte, ma sono calciatori che non vanno mai persi. L’Atalanta ha un percorso da fare e confido nell’abilita della dirigenza per ricomporre il rapporto tra le parti”.

Scudetto: su chi punta?

“È un gran bel campionato, potrà succedere di tutto. Le prime cinque possono arrivare fino in fondo. Credo nel Milan, ha fatto un grandissimo lavoro. Massara ha sempre lavorato nell’ombra ma ha qualità incredibili e il risultato è una squadra super competitiva. Mentre l’Inter ha puntato più sulle certezze che sui giovani e ha tutto per competere, l’organico permette ai nerazzurri di puntare allo Scudetto”.