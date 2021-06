Tavecchio: “Nazionale, Barella ha prospettive. Conte un top: l’addio all’Inter…”

Le dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio sulla Nazionale e Conte

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. L'ex numero uno ha parlato della Nazionale e altri temi caldi: "Se ci manca la stella? Beh, Bonucci è un leader. C’è gente come Barella che ha prospettive e altri calciatori come Jorginho che hanno un curriculum importante. Questa Nazionale giovane promette bene anche in funzione del futuro".