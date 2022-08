Tavecchio a Marotta: “Siamo interisti, arriva momento particolare. I milioni non sono ciliegine”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC e attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, si è rivolto direttamente a Giuseppe Marotta dalla sala conferenze dell'hotel Gallia di Milano: "Ricordati che siamo interisti. Il guaio è che l'ipocrisia della gente ti vieta anche di dire queste cose. E invece va bene tutto, perchè non dobbiamo dirlo? Noi dobbiamo fare il tifo corretto. Vorrei fare una raccomandazione: state molto attenti, perché stiamo arrivando ad un momento particolare. Le ciliegine non sono milioni, le ciliegine sono una cosa, i milioni un'altra".