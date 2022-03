Tavecchio: “Rigore in Torino-Inter? Assolvo il Var, ha salvato il 95% degli errori”

Le parole dell'ex presidente Figc: "Non ho visto la partita e non so cosa sia ben accaduto, non posso dare un giudizio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha parlato così di quanto accaduto ieri in Torino-Inter e del rigore non assegnato ai granata: "Il problema è che le norme sono cambiate da quando ho lasciato e l’autonomia dell’arbitro penso sia rimasta. Io credo che la valutazione l’abbiano fatta dei tecnici e si può anche sbagliare. Una cosa è certa: il VAR ha salvato il 95% degli errori quindi mi pare sia sufficiente per assolvere il VAR. Non ho visto la partita e non so cosa sia ben accaduto, non posso dare un giudizio. L’arbitro dev’essere sempre il dominus in campo".