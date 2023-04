Taveri: “Nervosismo di Lukaku è il segnale del clima che si respira all’Inter”

Ecco le dichiarazioni del noto giornalista Mino Taveri in studio a Sportmediaset nell’immediato post Juventus-Inter

Finisce 1-1 allo Stadium la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. A Cuadrado, risponde Lukaku su rigore (poi espulso dall’arbitro dopo la rete segnata). Ecco le dichiarazioni del noto giornalista Mino Taveri in studio a Sportmediaset nell’immediato post-partita:

"L’Inter ha giocato un buon primo tempo, ha fatto più gioco della Juventus che invece si conferma una squadra sporca. Non è stata una grande partita, si sono temute molto le due formazioni. Alla fine stiamo parlando di una partita che è stata decisa da un’ingenuità di Gleison Bremer. Il nervosismo di Romelu Lukaku secondo me è un segnale del clima che si respira in casa Inter. Anche l’intervento su Gatti che lo porta al giallo, può essere figlio di qualcosa", ha detto il giornalista.