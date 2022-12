Tebas, nuovo attacco ad Agnelli: “Se è stato capace di presentare bilanci falsi…”

"Agnelli sarebbe il leader europeo della Superlega? Se è stato capace di presentare bilanci all'apparenza falsi o di ingannare con le plusvalenze, questa sarebbe la sostenibilità economico-finanziaria?". Javier Tebas torna ad attaccare la Juventus. Il presidente della Liga ha partecipato all'evento di presentazione del report di KPMG sul pregiudizio economico della Superlega, e a margine ha risposto ad una domanda di Calcio e Finanza: "Le colpe le stabiliranno i tribunali italiani. Ma cercare di arrivare a vincere le competizioni ha portato alla situazione della Juventus di provare a falsificare i bilanci contro i suoi azionisti... Quando si dice che accusano la Uefa di essere corrotta, dove sta il corrotto? Magari molto più vicino alla loro porta, o nascosto dentro. Non so se sia l'uomo adeguato per realizzare un progetto di questo tipo. Poi parlano di corruzione nella Uefa, io credo che non sia adeguato e non abbia l'autorità per farlo".