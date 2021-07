Liga, Tebas avverte il Barcellona: “Rinnovo Messi? Impossibile senza cessioni”

Il numero uno della Liga, Javier Tebas, ha posto le condizioni al Barcellona per rinnovare il contratto di Lionel Messi

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha ammonito di nuovo il Barcellona: prima di vedersi omologare il nuovo contratto con Leo Messi dovrà forzatamente fare alcune cessioni per poter rispettare i limiti del tetto salariale. Il n.1 della Liga ha parlato alla emittente La Sexta, affermando quindi di non sapere se l'asso argentino "potrà cominciare con il club catalano il campionato", al via il 15 agosto. "Se non ci saranno cessioni - ha aggiunto Tebas -, sarà impossibile per il Barca rispettare il nuovo tetto salariale". Questo è fissato per la prossima stagione a 160 milioni (contro i 347 della scorsa) e così La Liga non potrebbe convalidare il contratto di Messi. "Le regole sono quelle e non si cambiano", ha dichiarato.