Tebas: “Psg e City fanno doping economico e la Uefa non pone un freno. La Superlega…”

Le dichiarazioni del presidente della Liga Javier Tebas al Social Football Summit

"La Superlega non avrebbe risolto le problematiche del calcio europeo. Il calcio non è rappresentato da venti club per quanto grandi e potenti siano. Abbiamo oltre 1500 club che non erano compresi in quel progetto. La Superlega avrebbe aggravato le condizioni di tutti gli altri", lo ha detto Javier Tebas, presidente della Liga al Social Football Summit.