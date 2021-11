Tebas: “Fondo Qatar agisce in modo illimitato, è ingiusto. Inter, Juve e Milan…”

"L'unica soluzione possibile è agire sul fair play finanziario: nessuno deve spendere più dei ricavi", le parole del presidente della Liga

"I problemi sono di carattere economico: i problemi economici di Juve, Milan e Inter sono una conseguenza dei format e delle gare oppure è la conseguenza di un fair play finanziario inadeguato? Evidentemente il problema non sono i campionati. Le cause della crisi non sono sportive".

A dichiararlo è Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, collegato via streaming al Social Football Summit di Roma, in programma allo stadio Olimpico.

"L'unica soluzione possibile è agire sul fair play finanziario: nessuno deve spendere più dei ricavi - ha aggiunto Tebas - E non è giusto che un fondo sovrano, come quello del Qatar, può agire in modo illimitato immettendo continuamente denaro. Questo crea un'inflazione del mercato e permette a club indebitati di competere con gli altri nonostante perdite importanti. Se continuiamo a ragionare in questo modo continuiamo a incrementare i problemi"