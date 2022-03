Tebas: “Superlega mente più di Putin. Sono tre naufraghi, faranno molti danni al calcio”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, è tornato ad attaccare duramente il progetto della Superlega di Real Madrid, Barcellona e Juventus

Il presidente della Liga, Javier Tebas, è tornato ad attaccare duramente il progetto della Superlega di Real Madrid, Barcellona e Juventus. "Ogni volta che sento parlare di questi tre club di Super League, non fanno altro che mentire. La Super League mente più di Putin. Dobbiamo essere degli idioti per credere a quello che dicono. Sono tre naufraghi che dicono che il loro progetto non influirà sul resto, ma mi sento umiliato. Faranno molti danni al CALCIO", ha tuonato Javier Tebas al forum del "Financial Times". "Prima della pandemia avevamo un modello economico sostenibile, ma la pandemia ha portato a sconfitte dei club e ora stiamo reagendo a una situazione molto complicata".

"La riforma della Champions secondo me è una cosa importante per i grandi club. Sono scettico. Le Leghe nazionali possono mantenere la Champions e non avere altro a cui pensare. Lo spiegherà Andrea Agnelli questo pomeriggio, ma una settimana fa c'è stato un incontro a casa sua per parlare del progetto Super League, di una Lega continentale a due categorie, dove le Leghe nazionali servono a classificarsi. Le big in un modo o nell'altro saranno presenti", ha svelato Tebas chiedendo ad Agnelli di spiegare. "La Liga è composta da 42 club e 38 concordano con le nostre proposte". (Spr/Adnkronos)