Tecca: “Italia, questa la risorsa. Contrastare Barella non è per cuori teneri”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Massimo Tecca, giornalista, ha parlato così della Nazionale italiana in vista dell'Europeo che partirà venerdì sera: "La nostra risorsa è l'entusiasmo e il fatto che Mancini abbia costruito una nazionale basata sulla tecnica e sulla qualità: il gap può essere colmato con queste caratteristiche. C'è una spina dorsale che si è fatta le ossa anche fuori dai nostri confini e la bassa età media non deve assolutamente indurre al pessimismo. Noi non abbiamo Vieri, ma Mancini ha costruito la nazionale con l'obbligo di giocare palla a terra: siamo fortissimi negli uno-due, nei dribbling. Possiamo soffrire la fisicità però anche andare a contrastare un Barella non è una cosa da cuori teneri: quando abbiamo la palla dobbiamo assolutamente giocare a terra".