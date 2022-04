Tecca: “Inter? Con la Juventus vittoria molto prestigiosa. Napoli e Milan…”

Il pensiero del giornalista di Sky a proposito della bagarre che prosegue in vetta alla classifica di Serie A

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: “In questo finale di campionato si gioca sui nervi, sulla disponibilità dei giocatori e sulla loro condizione fisica. Vedendo le partite dell’ultimo turno, mi pare che il Napoli abbia qualcosina in più sul piano della determinazione e della maturità. Perché ci sono partite come quella di Bergamo di domenica scorsa che il Napoli ha governato con grande saggezza all’inizio. Anche col rischio di accettare di subire la pressione dell’Atalanta ma poi venendo fuori con grande maturità e grande spirito che non vedo nelle due milanesi, che hanno dei problemi e s’inceppano. Soprattutto tenendo presente quello che non ha fatto il Milan contro il Bologna, ma anche quello che ha fatto l’Inter che viene da una vittoria molto prestigiosa ma in una partita molto deludente da entrambe le parti.