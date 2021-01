Tecca: “Vittoria importante dell’Inter, non ha bisogno di nulla. E l’affare Eriksen insegna una cosa”

Il giornalista Massimo Tecca ha parlato a Sky Sport della vittoria dell’Inter sul Crotone e del mercato che dovrà fare la squadra di Conte:

“L’Inter ha avuto un approccio migliorato con qualche sbavatura di troppo. Atteggiamento molto più positivo e verticale. Se la palla arriva veloce agli attaccanti, loro possono mettere in ansia chiunque. Vittoria importante che conferma che la squadra non ha bisogno di nulla. Eriksen insegna che a volte fai acquisti di cui non hai bisogno. Serve forse un attaccante di complemento, ma nessuno stravolgimento, niente acquisti di primo piano. Gestione singolare di Eriksen, l’Inter non è riuscita a farlo rendere come in Premier. Operazione gestita non bene, ma Conte gli ha dato parecchie occasioni. Il ruolo di trequartista non riesce a svolgerlo ai suoi livelli.