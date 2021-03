Tecca (Sky): “Conte, il sorriso parla chiaro. L’Inter ora ha la dimensione…”

Il giornalista ha parlato del tecnico nerazzurro e di come sia cambiato l'atteggiamento anche dopo le partite

«Ho visto un Conte diverso nell'ultima intervista post Inter-Atalanta». Il giornalista di Skysport, Massimo Tecca, pone l'accento su come sia cambiato l'allenatore nerazzurro nelle ultime settimane.

«A fronte del Conte tirato, serrato, grintoso, come ai tempi da giocatore, che teneva ancora la carica di adrenalina nel post gara, ieri seri lo abbiamo visto sorridere. In più occasioni. Come se finalmente, la partita di ieri gli avesse dato la dimensione di una squadra che sti sta avvicinando all'obiettivo», ha sottolineato.