Telese sbotta: “Mancato rosso a CR7? Spiega perché in Europa la Juve non passa mai”

"La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. #CagliariJuve". Con questo tweet, il giornalista Luca Telese ha aspramente criticato la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo durante Cagliari-Juventus. Ecco il post: