Telese: “Il Napoli in primavera crollerà, il Milan a febbraio. Scudetto? Lo vince…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Luca Telese, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Spalletti? Bisogna aspettare la Primavera, crollerà: è una profezia che vi faccio. Il Napoli può fare, però, ora una mini fuga. Il Milan crolla a febbraio. Mi auguro che vinca lo scudetto il Napoli, ma credo che lo facciano vincere ad una del nord. Mourinho ha messo in campo le seconde linee per dare un segnale, ma la vera partita era contro il Napoli".