Telese: “Questo campionato mi piace, ecco perché. Scudetto? Non è ancora chiusa”

Le parole del giornalista: "Campionato mediocre? No, a me questo campionato piace. L’Inter parte come un caterpillar e viene fermata"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Telese, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Campionato mediocre? No, a me questo campionato piace. L’Inter parte come un caterpillar e viene fermata, il Milan ha preso le sue tranvate, la Juve compra chiunque e viene sempre eliminata dalla Champions. Il campionato è bello, non è brutto. Il Cagliari aveva una difesa con un capitano della Nazionale e prendeva 30 gol. Scudetto al Milan? Per me non è ancora chiusa. Il Napoli ha perso una sfida decisiva ma è ancora lì, in corsa, non è deciso niente".