VIDEO / Inter, Conte: "Danno per scontato lo scudetto. Non cadiamo nella trappola"

Napoli-Inter andrà in onda su Skysport questa sera alle 20.45 (Compagnoni-Adani al commento). "Sarà un big match trasmesso in 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion che garantisce una definizione dei dettagli pazzesca", assicura il Corriere dello Sport.

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Ci saranno duecento Paesi collegati e l'incontro sarà visto da decine di mln di telespettatori in Europa, Sudamerica e Cina. Da lì la vedrà anche il presidente nerazzurro Steven Zhang mentre De Laurentiis sarà allo stadio. Sono stati accreditati tanti giornalisti e di tanti invece non è stata accettata la richiesta per i limiti del protocollo.

La squadra di Gattuso scenderà in campo con una maglia nuova disegnata da Marcelo Burlon e dalla Kappa, sponsor azzurro. La formazione di Conte sarà in campo con la divisa da trasferta, quella bianca.

(Fonte: Corriere dello Sport)