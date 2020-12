Telles: “All’Inter ho imparato molto, ho fatto il massimo per il club. Oggi mi sento…”

In una lunga intervista a O Jogo, Alex Telles torna sulla sua esperienza all’Inter. Il portoghese era sbarcato a Milano nell’estate del 2015, ma una stagione dopo non fu riscattato dal club nerazzurro: “All’Inter, nel 2015, avevo 22, 23 anni. All’epoca ero giovane, ma a quell’età non sei più così giovane, perché i giocatori vanno in prima squadra molto presto. In quell’anno ho imparato molto a livello difensivo e tattico. Non dico che sia stato un momento di esperienza, perché sono andato a dare il massimo e ad aiutare la società, ma ho imparato molto. E oggi sì, mi sento più completo, più esperto. Oggi so di avere un nome, dei tifosi e questo mi rende anche molto fiducioso per il mio lavoro“.

(O Jogo)