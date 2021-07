Inter-Telles, si inserisce Mourinho. “Ma un dettaglio può favorire Marotta”

L’Inter ci sta pensando, ha già avuto un ok di massima da Telles, ma dovrà scontrarsi con una concorrenza al quanto particolare, ovvero quella di Josè Mourinho

E' quello di Alex Telles il nome caldo in queste ore per la fascia sinistra in casa Inter. Il club nerazzurro è infatti alla ricerca di un rinforzo anche sull'esterno mancino e un ritorno del brasiliano ad Appiano sarebbe ben gradito. Ma la concorrenza non manca, come scrive Tuttosport: "Telles, l’esterno mancino, che Mancini volle nella stagione '15-16, è un'opportunità che l'Inter vorrebbe cogliere, avendo il contratto con lo United fino al 2024 e non essendo una prima scelta di Solskajer. L’Inter ci sta pensando, ha già avuto un ok di massima dal giocatore, ma dovrà scontrarsi con una concorrenza al quanto particolare, ovvero quella di Josè Mourinho.