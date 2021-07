Alex Telles, il Manchester United può aprire al prestito: l’Inter ci pensa

L'esterno mancino brasiliano non rientra più nei piani del club inglese: per lui si tratterebbe di un ritorno

Tra i nomi che circolano per la fascia sinistra dell'Inter c'è anche quello di Alex Telles: l'esterno brasiliano, arrivato solamente la scorsa estate al Manchester United, non rientra nei piani del club inglese, e potrebbe cambiare aria già in questa finestra di mercato. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe anche la possibilità di un prestito: "A sinistra lo United potrebbe essere spinto a privarsi in prestito di Telles che ha uno stipendio importante e non rientra nel progetto".