Tempestilli: “Inter strutturata per dar fastidio al Napoli. Può dire qualcosa se…”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex calciatore e dirigente sportivo della Roma. Questo il suo pensiero sul Napoli e sulla lotta scudetto: "E’ un bonus per il Napoli l’esperienza di Spalletti allo Zenit durante la sosta del campionato? Non penso, credo che tutti in questa fase del campionato, in cui hanno il tempo di fare una preparazione, siano in grado di gestire la situazione. Il fattore importante sarà vedere come tornano i giocatori dal Mondiale, se hanno qualche infortunio, hanno giocato tutte le partite o hanno riposato.