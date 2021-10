Nuovo stadio, CorSera: “Si farà grazie al passo indietro dei club. Ma i tempi si dilungano”

L'articolo del Corriere della Sera racconta gli aggiornamenti in merito all'incontro tra il Sindaco Sala, Inter e Milan

"Sarà un’uscita di scena all’altezza della sua storia gloriosa, con le telecamere di mezzo mondo puntate addosso. San Siro ospiterà la cerimonia d’apertura dell’Olimpiade invernale del 2026. Poi sul Meazza calerà il sipario, verrà in gran parte demolito e i riflettori saranno tutti per il nuovo stadio da 60mila posti voluto da Milan e Inter". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito agli aggiornamenti sul nuovo stadio di Inter e Milan. Il vertice di ieri a Palazzo Marino tra Sala, Scaroni e Antonello ha portato ad un accordo. Dal Sindaco è arrivato il semaforo verde anche se continuano ad esserci mal di pancia del fronte ambientalista del Consiglio Comunale e tra i comitati che puntavano alla ristrutturazione di San Siro. Il quotidiano che sottolinea come i tempi si dilungheranno rispetto alle previsioni dei due club, che hanno dovuto fare un passo indietro anche in termini di volumetrie: