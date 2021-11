Ten Hag: “Eriksen? Non ci abbiamo pensato. Al momento non abbiamo bisogno di nessuno”

Il tecnico dell'Ajax risponde alle voci che parlano di un possibile ritorno in Olanda del centrocampista

Entro fine anno il futuro di Christian Eriksen verrà probabilmente delineato. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno del centrocampista all'Ajax. Sul possibile ritorno in Olanda di Eriksen, Ten Hag risponde così: "Non ci abbiamo pensato. Non siamo così lontani nella pianificazione verso il futuro. Dobbiamo vedere cosa accadrà. Siamo attualmente nel pieno della stagione. Abbiamo un'ottima rosa, forte e ampia, quindi al momento non abbiamo davvero bisogno di nessuno", ha concluso l'allenatore dei Lancieri.