Ten Hag: “Eriksen giocatore magnifico. Ha giocato anche in Italia, ha esperienza”

In una lunga intervista ai canali ufficiali del club, Erik ten Hag si è soffermato sull'arrivo di Christian Eriksen . Dopo l'esperienza al Brentford, l'ex Inter ha firmato un contratto di 3 anni con il Manchester United. "Il fatto che lo prendiamo, lo abbiamo ora in rosa, dice tutto, perché penso che siamo stati davvero selettivi. Il punto non era far entrare i giocatori, ma i giocatori giusti. Sono davvero felice che abbiamo avuto successo con Christian".

"Le aspettative ci sono. Ecco perché lo prendiamo. Sono convinto che si inserirà nella rosa e in certi momenti della gara ci aiuterà. Non vedo l'ora. È un giocatore esperto. Ha giocato all'estero, in Italia, in Olanda, molto tempo in Inghilterra, quindi conosce la Premier League. È un vantaggio assoluto. Penso che sia un magnifico giocatore di calcio e penso che i fan si divertiranno a guardarlo, perché è creativo, ha delle idee. Penso che soprattutto i nostri attaccanti saranno contenti anche perché è lui che può coinvolgerli nel gioco".