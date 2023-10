Ten Hag: “Onana? La scorsa stagione era in finale di Champions con l’Inter. Lui sa che…”

Doveva essere la stagione delle conferme, invece per André Onana fin qui è stato un inizio da incubo Intervenuto in conferenza stampa, Erik ten Hag è convinto che il portiere ex Inter si riscatterà. "Lo sappiamo e lui sa che farà molto meglio. Ogni giocatore che arriva in Premier League ha bisogno di un periodo di integrazione, ma deve fare un passo avanti. Tuttavia, anche i grandi portieri dello United come Peter Schmeichel e David De Gea, anche loro non hanno iniziato molto bene".