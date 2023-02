Inter, tentazione Lukaku titolare: Inzaghi ci pensa, ecco il motivo. Dzeko…

Poche ore al calcio di inizio di Inter-Milan. Squadra praticamente fatta per Inzaghi, che ha un solo dubbio: il partner di Lautaro, con la tentazione Lukaku che non è utopia. Così scrive Libero: "Inzaghi, poi, sta pensando anche a Lukaku da titolare, seppur rinunciare a Dzeko sia quasi impossibile in questo momento. Ma Romelu («Dispiaciuto per non aver reso finora ma in netta crescita») difficilmente rende a gara in corso, al contrario di Edin. Il tecnico nerazzurro vuole tenersi un jolly offensivo anche perché Correa non sarà a disposizione: l'ennesimo risentimento muscolare allontana l'argentino dalla stracittadina e, sempre più, dall'Inter del futuro".