Teocoli: “Calhanoglu? Non mi preoccupa, è come Silvan: ad un certo punto sparisce”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Teo Teocoli, grande tifoso milanista, ha parlato così dell'esordio dei rossoneri e anche di Calhanoglu

«L’ho visto bene, è stato emozionante alla fine osservare la squadra che applaudiva la curva, non succedeva mai così intensamente, sembrava di essere in un teatro pieno! Non vedo l’ora di tornare allo stadio, spero che Paolo Maldini mi invii... un green pass per entrare. Sennò scavalco, come ai bei tempi. Sono così gasato che andrei a fare la “ola” ai giocatori anche a Milanello!».