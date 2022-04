Teotino: “Addio Fair Play finanziario. I club ricchi ancora più favoriti”

Il giornalista ha commentato ha commentato il nuovo pacchetto di provvedimenti che la Uefa si prepara a varare

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Gianfranco Teotino ha commentato il nuovo pacchetto di provvedimenti che la Uefa si prepara a varare e che sostituirà le regole finora in vigore in materia economico-finanziaria. "Non si chiamerà più Financial Fair Play, ma Regolamento per le licenze dei club e la sostenibilità finanziaria. Scompare il Fair Play, cioè il tentativo di contenere lo strapotere dei ricchi alla ricerca di un maggiore equilibrio competitivo, e diventa prioritario il concetto di sostenibilità. Accantonata l’idea di istituire un salary cap all’americana, alla base del nuovo regolamento sarà il limite posto ai costi sostenuti per la squadra che, dopo una fase transitoria, non potranno essere superiori al 70% dei ricavi".