Gianfranco Teotino, giornalista, ha parlato a Sky Sport di come Inzaghi dovrebbe gestire i giocatori più affaticati, Lautaro Martinez e Mkhitaryan su tutti: "Li metti in freezer finché non saranno recuperati ma poi devono giocare. Non possono giocare la finale di Champions League senza ritmo nelle gambe, il PSG ha anche la finale di Coppa di Francia, non così impegnativa certo ma c'è sempre il rischio di infortunio"