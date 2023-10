Teotino: “Inter? Con Sassuolo e Bologna riaperto partite chiuse con regali”

Le parole del giornalista: "Per la seconda volta consecutiva in casa l'Inter ha riaperto partite che sembrava aver già vinto"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro il Bologna: "Per la seconda volta consecutiva in casa l'Inter ha riaperto partite che sembrava aver già vinto contro squadre non insuperabili e concedendo graziosi regali. Erano partite chiuse, sembravano in pieno controllo che si sono riaperte: è bastato questo per buttare 5 punti in due partite casalinghe. Nessuno pensava che l'Inter potesse perdere punti ieri".