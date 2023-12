Teotino: “Le squadre hanno quasi paura ad attaccare la Juventus. L’Inter…”

"Se uno guarda i numeri si può pensare come mai ci siano solo due punti di differenza tra Inter e Juve", afferma Teotino

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato così di Juventus e Inter, in lotta per lo scudetto:

"Se uno guarda i numeri si può pensare come mai ci siano solo due punti di differenza. L'Inter ha segnato 37 gol, la Juve 23. L'Inter ha stravinto i big-match, la Juve sempre col minimo scarto a parte la Lazio. I numeri della difesa dell'Inter sono superiori alla Juve, l'area di rigore della Juve è diventata un fortino inespugnabile. La Juve ti attira lì e non ti lascia passare, è diventato complicato giocare con la Juve perché poi ti imbuca con le ripartenze. Le squadre ora hanno quasi paura ad attaccare perché hanno paura di essere prese in contropiede"