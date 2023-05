Teotino: “Lukaku e Brozovic cambi Inter ieri, nel Milan sarebbero…”

L’ Inter è in finale di Champions League dopo la doppia vittoria nel derby contro il Milan. L’ultimo atto della massima competizione europea è in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Così il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha parlato della vittoria di ieri.

“L’Inter è una squadra più forte del Milan. 4 derby senza fare gol, non era mai successo ai rossoneri. Ieri sono entrati Lukaku e Brozovic che nel Milan sarebbero dei titolarissimi. Leao ieri era in campo, ma nel gambe non aveva una gara di questo livello”, le sue dichiarazioni.